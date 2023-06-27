14 yaşındaki kıza istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın mesajları ortaya çıktı! Cinsel ilişkiyi anlatmış - Son Dakika
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14 yaşındaki kıza istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın mesajları ortaya çıktı! Cinsel ilişkiyi anlatmış

14 yaşındaki kıza istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın mesajları ortaya çıktı! Cinsel ilişkiyi anlatmış

27.06.2023 15:15

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Uğur A. hakkında mütalaa açıklandı. Şahsın 16 yıl hapis cezası istenirken mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Öte yandan Uğur A.'nın genç kızın telefonunda bulunan mesajlarında cinsel ilişkiyi tarif ettiği ve yapmak istediği cinsel eylemleri belirttiği söylendi.

Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta 14 yaşındaki genç kızın ailesi, evlatlarının Uğur A. tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Tutuksuz yargılanan şahsın mütalaada 16 yıla kadar hapsi istenirken, mahkeme tutuksuz yargılamaya devam kararı verdi. Davada ortaya çıkan mesajlaşmalarda ise şahsın genç kıza cinsel ilişkiyi tarif ettiği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

2022 yılının ocak ayında İncivez Mahallesi'nde Uğur A., kız arkadaşı İ.A.'yı (14) evine davet ederek iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. İ.A.'nın annesi, kızının cep telefonunda sanık ile olan mesajlaşmaları görüp, ardından şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu daha sonra da tehdit ederek kimseye anlatmamasını istediğini söyledi. Suçlamaları reddeden sanık Uğur A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur A. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dava açıldı.

CİNSEL İLİŞKİYİ TARİF ETTİĞİ MESAJLAR BULUNDU

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık, İ.A.'nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Uğur A. ile İ.A. arasında geçen cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, Uğur A.'nın kız çocuğuna cinsel ilişkiyi tarif ettiği ve yapmak istediği cinsel eylemleri belirttiği yer aldı. Mesajların ortaya çıkmasıyla birlikte cumhuriyet savcısı yeni suç unsurlarının oluşması sebebiyle, sanık hakkında mesajlaşma içeriklerinin cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve kız çocuğuna yaşananları birine söylememesi yönünde baskı yapmasının da tehdit olduğunu belirtti. Savcı, sanık hakkında 'cinsel taciz ve tehdit' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlaması: Savcı 16 yıl hapis cezası istedi

16 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı ayrıca Uğur A. hakkında verilecek hapis cezasının en az 16 yıl olmasını istedi. '14 yaşında bir çocuğa yöneltilen cinsel istismar eylemine karşı toplumdaki caydırıcılığın sağlanması amacıyla mahkemenize düşen vicdani sorumluluk da göz önünde bulundurularak' ifadelerini kullanan savcı, sanığa atılı suçlamanın tutuklamayı gerektirdiğini belirtip, tutuklu yargılama talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, tüm delillerin toplandığı ve tanıkların dinlendiğini gerekçe göstererek sanığın tutuklanma talebini reddetti. Yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur A. ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilerek duruşma ertelendi. Mahkeme savcısının, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz ederek tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki kıza istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın mesajları ortaya çıktı! Cinsel ilişkiyi anlatmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kıza istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın mesajları ortaya çıktı! Cinsel ilişkiyi anlatmış - Son Dakika
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