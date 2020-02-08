Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandıZONGULDAK'ta gece başlayan ve sabah etkisini arttıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ta gece başlayan ve sabah etkisini arttıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, havadan görüntülendi.

Kentte beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Sabah etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerde yolları açarak tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 20, Alaplı'da 12, Devrek'te 50, Gökçebey'de 16, Çaycuma'da 9, Ereğli'de 21, Kozlu'da 20 olmak üzere toplam 148 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ormanda yürüyüş yaptı, çocuklarıyla kartopu oynadı.

Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:07 Kaynak: DHA
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