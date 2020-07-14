Zonguldak'ta 15 Temmuz konferansı - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında konferans düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) Farabi Kampüsü'nde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen '15 Temmuz: O Gece Yaşananlar' konulu konferansa, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Başsavcı Hakan Yağız, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşananları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyerek, "Meclisimizde halkımızla beraber kahramanlıklar gösterdi o gece. Bütün dünyada bu darbe teşebbüsü başarılı olur diye düşünülürken olay tam tersine sonuçlandı" dedi.

'KARA BİR GECEYDİ'

Prof. Dr. Salih Yılmaz ise 15 Temmuz gecesini, 'kara bir gece' olarak tanımladı. Hain darbe teşebbüsünde yaşananları anlattıktan sonra FETÖ'nün işleyişini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle dedi:

"Gerçekten FETÖ denilen bu örgüt bunu kendi aklıyla mı başardı? Kendi aklıyla becerebilir miydi? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Bunların öncesine bakmak lazım. Ortada bir devlet var ama bir de paralel devlet oluşmuş. Sizin bakanlar kurulunuz var ama böyle bir örgütünde kendi bakanlar kurulu var. Sizin iş adamları kurulunuz var, ama onlarda kendi aralarında birer iş adamı, öğretmenler, doktorlar, hakimler, savcılar kendi aralarında ayrı bir karar mekanizması kurarak devleti yönetmeye çalışıyorlar ama devlet bunun farkına varmış. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu sistemi özellikle devlet sistemi tam olarak oturmamış ülkelerde uygulamış. Bu ne demek? Eğer sizin devletiniz tarihten gelen bir yapılanma üzerinde devam etmiyorsa, anayasanız, kurallarınız sürekli değişiyorsa o zaman bu tür yapılanmalara uygun bir hal alıyor. İkincisi, ABD FETÖ tarzı uygulamayı, toplum içerisinde ayrışma oluşturabilecek devletlerde yapıyor."