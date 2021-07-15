ZONGULDAK'TA 15 TEMMUZ YÜRÜYÜŞÜ VE DEMOKRASİ NÖBETİ - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında Zonguldak Valiliği tarafından yürüyüş düzenlendi. İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na kadar süren yürüyüş sonunda meydanda toplananlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşması, kurulan ekrandan canlı olarak izlendi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptığı konuşmada, Demokrasi tarihinin dönüm noktası olan bu hain kalkışmanın 5'inci yılında, hain darbe girişiminin, aziz milletimizin tarihe geçen destansı direniş ve milli mücadele ruhuyla engellenmesiyle büyük bir gururu yaşarken, 251 kahraman güvenlik görevlisi ve vatandaşımızın şehit olması, 2194 vatandaşımızın ise gazi olması nedeniyle büyük bir hüznü de yüreğimizde taşıyoruz. dedi. Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.