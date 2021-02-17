Zonguldak'ta 156 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 156 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.
Kentte sabah saatlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.
Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, 165 köy yolundan 156'sının ulaşıma açıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kapalı diğer yolların açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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