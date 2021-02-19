Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı

19.02.2021 12:49

Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı Zonguldak'ta Kızılay Şubesi'nin Atatürk Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı hibesi programında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, kentte 16 kişinin mutasyonlu virüse yakalandığını açıkladı.

Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kızılay Şubesi'nin Atatürk Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı hibesi programında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, kentte 16 kişinin mutasyonlu virüse yakalandığını açıkladı. Güner, "16 tane mutasyonlu virüs ilimizde de mevcut. Aralık ayı başındaki gibi Çok yüksek bir değere yükselmeden bunun önüne geçmeliyiz. Burada hepimize görev düşüyor" dedi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'ne iki adet solunum cihazı hibesinde bulundu. Hastane Başhekimi Hasan Tosun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner de programa katıldı. Kentteki sağlık kuruluşlarına koruyucu malzemelerin hibesinin yanı sıra iki adet solunum cihazı desteği verdiklerini söyleyen Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, sağlık çalışanlarına katkılarının devam edeceğini söyleyerek; "Türk Kızılay olarak bugünde Atatürk Devlet Hastanesindeyiz. Sağlıkçılarımız bizim kahramanlarımız. Biz onların yanında olacağımızı söylemiştik, olmayanda devam edeceğiz. Şimdide iki adet solunum cihazını hastanemize bağışlıyoruz" ifadesine yer verdi.

"Mutasyonlu vakalar ilimizde de görüldü"

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner; Kızılay'ın desteğine teşekkür ederken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kentte 16 kişinin mutasyonlu virüse yakalandığını belirten Güner, vaka sayısının artmaması için herkese görev düştüğünü söyledi. İl Sağlık Müdürü Güner'in konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Mutasyonlu vakalar ilimizde de görüldü. Yaklaşık 16 vaka oldu. Bu da işin ciddiyetini bize gösteriyor. Vakalar azalınca toplum olarak rahatladık, gevşedik. Tekrardan Nisan ve Aralık ayındaki o ciddiyete bürünüp Aralık ayı başındaki gibi çok yüksek bir değere yükselmeden önünü almak zorundayız. Zaten bunu da artık normale geçişte mutlaka iller kendi içinde bunu yapacakları için artık herkes kendi kararını vereceği için bir an önce sayıları azaltıp il bazında normale geçmemiz gerekiyor. Burada hepimize görev düşüyor. Halkımıza, size, bize herkese görev düşüyor. Bu sayıları azaltmak elimizde. Daha önce bu yaptık yine yapabiliriz diye düşünüyorum. İki haftalık dönemler halinde bakanlık, hangi değerler arasında hangi gruba gireceğimizi bakanlık açıklayacak. Biz hesaplayıp ona göre söyleyeceğiz. Hangi kriterlere göre risk grubundayız ona göre karar verilecektir" dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun da solunum cihazlarının hastane için önemine dikkat çekerek; "Sürecin başından beri Kızılay bizim yanımızda. Bu cihazlar yoğun bakımda kullanılan en üst düzey cihazlar. Ekonomik değeri ve işlevi de fazla olan cihazlar. Her yatağa bir mekanik ventilatör kullanabilecek duruma ulaştık. İhtiyaç duyarsak bunlar çok kıymetli durumda olacak" dedi.

Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı
Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı
Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı
Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı

Mustafa Kemal Atatürk, İl Sağlık Müdürü, Zonguldak, Kızılay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta 16 mutasyonlu virüs vakasına rastlandı - Son Dakika


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