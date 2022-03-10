Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

10.03.2022 16:42
Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kepez Mahallesi'ndeki Kepez İzmirlioğulları Ortaokulunda pasta yiyen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırdı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
500
Gülüçlü kadınlar doyasıya eğlendi Gülüçlü kadınlar doyasıya eğlendi Son dakika haber: MÇP Eski İlçe Başkanı Kanca hayatını kaybetti Son dakika haber: MÇP Eski İlçe Başkanı Kanca hayatını kaybetti

Zonguldak, Ereğli, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement