Vali Tutulmaz denizde kaybolan gencin ailesiyle biraya geldi - Son Dakika
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Vali Tutulmaz denizde kaybolan gencin ailesiyle biraya geldi

17.07.2022 14:31

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki B.G'nin ailesiyle biraya gelerek son bilgileri paylaştı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki B.G'nin ailesiyle biraya gelerek son bilgileri paylaştı.

Olay nasıl olmuştu;

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde liman içerisinde meydana geldi. 5 genç serinlemek için denize girdi. Gençlerden 18 yaşındaki B.G., denizde açıldıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri ve sahip güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.

Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç ve Afad Müdürü Ahmet Güngör hemen olay yerine geldi.

Vali Mustafa Tutulmaz, denizde kaybolan B.G(18)isimli gencin acılı ailesiyle biraya gelerek çalışmalar halkında bilgiler verdi. Vali Tutulmaz, B.G'nin bulunması için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Öte yandan arama çalışmalarına çevredeki bazı balıklı tekneleri de eşlik etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Tutulmaz denizde kaybolan gencin ailesiyle biraya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Tutulmaz denizde kaybolan gencin ailesiyle biraya geldi - Son Dakika
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