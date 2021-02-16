Zonguldak'ta 166 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 166 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kentte sabah saatlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler ile çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, kapanan 173 köy yolundan 166'sının ulaşıma açıldığı ifade edildi. Açıklamada, kapalı diğer yolların açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.