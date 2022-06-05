Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Son Dakika

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