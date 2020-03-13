Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı

6 saat önce

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), Türk Kızılayı ile birlikte 9'uncusu düzenlenen 'Kampüsün kanında hayat var' kan bağışı kampanyasında 1704 ünite kan toplandı.

Zonguldak'ta 1704 ünite kan toplandı, System.String[]

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), Türk Kızılayı ile birlikte 9'uncusu düzenlenen 'Kampüsün kanında hayat var' kan bağışı kampanyasında 1704 ünite kan toplandı.

Farabi Kampüsü'nde iki gün süren kan bağışı kampanyasına, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kampanyada iki günde 1704 ünite kan toplandı. Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, koronavirüs tedbirlerine rağmen 1704 ünite kan bağışı toplayabilmeyi başardıklarını söyledi. Öğrencilere teşekkür eden Ergenç, "İki gün boyunca kan bağışı sürdü. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdik. Unutmayalım kan yapılamayan tek ilaçtır. Kan bağış kampanyalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza çağrımız var. Herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.


Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Kızılayı, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:25 Kaynak: DHA
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