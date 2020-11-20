Zonguldak'ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

20.11.2020 12:34
Zonguldak'ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi, System.String[]

Zonguldak'ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 226 personel tarafından 18 bin 168 denetleme gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 226 personel tarafından 18 bin 168 denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 361 ekip 2 bin 226 personel tarafından 203 ihbar değerlendirildi. 2 bin 830 resen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 29 iş yerine 1. uyarı, 8 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 41 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 18 bin 168 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimleri aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi
Zonguldak'ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak, ihbar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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