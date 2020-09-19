Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Recep Başar, burada yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu belirterek, "Bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür." dedi.

Üzerinde yaşanılan coğrafyanın bir vatana dönüşmesi, Türk bayrağının özgürce dalgalanmasının şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu vurgulayan Başar, "İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra gaziler kabristanlığını ziyaret etti.