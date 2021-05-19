Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu

19.05.2021 12:12
Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu, System.String[]

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene; Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı siyasi parti il ve ilçe temsilcileri daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Zonguldak Gençlik Spor Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.

Ardından Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yüksel yaptığı açıklamada19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Bugün, milletimizin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 102. yıldönümüdür. Genciyle, yaşlısıyla, askeri siviliyle, kadını erkeğiyle Vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışıdır. Bandırma vapurundan inen Gazi Mustafa Kemal gibi sayısız Mustafa Kemallerin Anadolu'ya rüzgar olup, umut olup yayılışı, hürriyet ve istiklal tohumlarının tüm yurda serpilmesidir. Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya, Afyon ve İzmir'e uzanan bir kurtuluş destanının baş yazgısıdır. Yaşlı anaların, çocukların, kınalı kuzuların, ersiz kadınların, şehit babalarının bir karış vatan toprağını müdafaa uğruna şehit olmaya ant içtiği, kurtuluşa kadar durmadan, uyumadan, yemeden, içmeden çalışmaya azmetmiş milletin ölümü hiçe sayarak özgürlük için ayağa kalktığı gündür 19 Mayıs. Haçlı seferlerini aratmayacak aç gözlü düşman emellerinin, anayurdu savunmaya and içmiş Türk'ün karşısında yok olup gitmesinin ilk adımıdır bugün. Tarih boyu esir düşmemiş, mertlikten taviz vermemiş, sadece barış için savaşan kahraman Türk'ün zulme baş kaldırışının adı olan 19 Mayıs, 19 Mayıs, Samsun'dan İzmir'e uzanan kahramanlık destanının tarihe altın harflerle geçen inancı, imanıdır. 19 Mayıs, yıllar geçse de tükenmeyecek sevdanın adı, millet olma bilinci, var olma savaşıdır. 102 yıl sonra hala yanmakta olan bir ateştir 19 Mayıs. Gençliğin omuzlarında yükselen şanlı bir sancaktır bugün. Atalardan yadigar bu güzel vatanın, şanlı sancağın ayakta ve özgür kalacağına yemindir 19 Mayıs. Savaştan siyasete, bilimden sanata, sanayiden spora, eğitimden ahlaka kadar her alanda aydınlık Türkiye'nin mührüdür 19 Mayıs. Bizlere bu günleri kanıyla, canıyla armağan eden, malını, servetini, emeğini, terini, kanını, canını esirgemeyen kahraman atalarımıza vefa borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

Tören sonrasında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Tanıtım standını gezerek resim sergisi açılışında bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu
Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu
Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu
Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu
Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu
Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 19 Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika


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