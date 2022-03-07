Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

07.03.2022 13:46
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi anıldı.

Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, bugünü anmanın kurum adına çok üzücü olduğunu söyledi.

Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri alarak üretim yaptıklarını anlatan Alp, "Kurum olarak ilkemiz şudur: 'Önce sağlık, önce iş güvenliği, daha sonra üretim.' Bizim için madenci çok değerlidir. O nedenle bütün önlemler alınarak üretim yapılmaktadır." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de 174 yıldır dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madenciliği sürdürdüklerini belirterek, "Bugün de taş kömürü, dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri. Türkiye'nin taş kömürüne ihtiyacı var, ülkemiz ve milletimiz için güvenli ve verimli olarak üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervinin olduğuna dikkati çeken Yeşil, şöyle devam etti:

"Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. En kısa zamanda taş kömürü üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı acilen gidermek zorundayız. Yerli ve milli üretimin konuşulduğu, ham madde fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiği, tedarik sorunlarının yaşandığı bu dönemde, TTK'ye yapılan yatırımların üretime yansıması için işçi açıklarının bir an önce giderilmesi, TTK'nin norm kadro ile çalışır hale getirilmesi gerekiyor. Böylece TTK, taş kömürü üretimini artırarak ülkemize ve milletimize daha çok hizmet eder duruma gelecektir."

Yeşil, maden şehidi ailelere tanınan istihdam hakkından tüm maden şehitlerinin yararlanması gerektiğini belirtti.

Törene, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, GMİS yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, madencilerin yakınları ve maden işçileri katıldı.

Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

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Zonguldak, Türkiye, Maden, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 1983'teki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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