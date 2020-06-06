Zonguldak'ta 2,5 ay sonra hafta sonu sokağa çıkmanın keyfini çıkardılar - Son Dakika

Zonguldak'ta 2,5 ay sonra hafta sonu sokağa çıkmanın keyfini çıkardılar

ZONGULDAK'ta, hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının 2,5 ay sonra sona ermesinin ardından vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, Zonguldaklılar 2,5 ay sonra ilk defa hafta sonu dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği kentte, dışarı çıkanlar sahilde yürüyüş yaptı. Güneşten bunalan vatandaşlar ise ağaçların altlarındaki banklarda, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına göre oturarak serinledi.

Hafta sonu sahilde yürüyüş yapan Yusuf Gülay(55), sosyal mesafe kurallarına uyarak yürüyüşe çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür eden Gülay, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçmiştir. Vatandaş olarak biz bütün tedbirlere uyarak sosyal mesafe ve maskelerimizi takarak rahat bir şekilde hafta sonunu geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Aldığı kararlarla dünyada örnek bir lider oldu. Kendisini şahsım olarak tebrik ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Sahilde arkadaşıyla buluşarak hasret gideren Salih Erol (59) da, "Evden geldik dolaşmaya. Çok iyi oldu kısıtlamanın kalkması. Millet rahatladı en azından. Her yönden düşünüyor Cumhurbaşkanımız." diye konuştu.