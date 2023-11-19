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Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl 4 ay hapis cezası

Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Necmi K., 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 2020'de merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. İddiaya göre; Necmi K., arkadaşı ile bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası E.K.'yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi. Necmi K., bağırdığı için ağzını bantladığı E.K.'ye önce burada, ardından da evinde cinsel istismarda bulundu. Necmi K., oyun oynamak için çağırdığı E.K.'den 1 yaş küçük uzaktan akrabası E.Z.'ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar, E.K.'nin öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında 'çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Zonguldak\'ta 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl 4 ay hapis cezası
19.11.2023 09:46  - Güncelleme: 10:52

Zonguldak'ta 3 yıl önce 6 ve 7 yaşlarında olan 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Necmi K. (22), 'iyi hal' indirimi uygulanarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖĞRETMENİNE ANLATMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

2020'de merkeze bağlı bir köyde Necmi K., arkadaşı ile bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan uzaktan akrabası E.K.'yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi. Necmi K., bağırdığı için ağzını bantladığı E.K.'ye önce burada, ardından da evinde cinsel istismarda bulundu. Necmi K., oyun oynamak için çağırdığı E.K.'den 1 yaş küçük uzaktan akrabası E.Z.'ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar, E.K.'nin öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Okulda tutanak tutuldu, ardından jandarmaya haber verildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Necmi K. hakkında 'çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismar davasında sanığa iyi hal indirimi uygulandı

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Necmi K., avukatlar ve aileler salonda hazır bulundu. Savcının mütalaasında 82 yıla kadar hapis cezası istediği sanığın avukatı, "Müvekkilimin atılı suçu işlediğini ispatlayan somut delil yoktur. Suçlama ne raporla ne de tanıkla ispatlanmıştır. Suçlama 2 çocuğun tutarsız iddialarından ibarettir. Lehe hükümlerin uygulanarak beraatine karar verilsin" dedi. Son sözü sorulan Necmi K., "Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Böyle bir şey yapmam, bu hataya düşmem. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanığı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 'iyi hal' indirimi de uygulayarak toplam 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Necmi K. 'tehdit' suçundan beraat ederken, karar sonrası sanık yakınları adliye koridorunda fenalık geçirdi. Bazı sanık yakınları da 'iftira atıyorsunuz' diyerek çocukların yakınlarına saldırdı. Taraflar, polisin araya girmesi ile adliyeden çıkartıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa 36 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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