Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede

1 saat önce

Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi adliyede, System.String[]

Zonguldak'ta 2 DAEŞ şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında dini istismar eden silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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