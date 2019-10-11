Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

52 dakika önce

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ şüphelisi A.A. ve O.A. Zonguldak Emniyet Müdürlüğa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
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