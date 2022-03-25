Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

25.03.2022 20:12
Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar doğrultusunda, il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs ile ilgili olarak, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Irak uyruklu U.H.A.M ve S.H.J.L. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Seka Sosyal Tesisler de yangın çıktı Seka Sosyal Tesisler de yangın çıktı Gülüç Belediyesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu Gülüç Belediyesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Terör Örgütü, Zonguldak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Muhittin Böcek, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement