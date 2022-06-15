İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın sorgusu tamamlandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi - Son Dakika

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