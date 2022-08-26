Yaşlı kadının evine zorla girip hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Yaşlı kadının evine zorla girip hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

26.08.2022 18:15
Yaşlı kadının evine zorla girip hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Zonguldak'ta 2 kişi yaşlı kadının evine satıcı kılığında zorla girerek hırsızlık yaptı.

Zonguldak'ta 2 kişi yaşlı kadının evine satıcı kılığında zorla girerek hırsızlık yaptı. Kaçan şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 12.30 sıralarında yaşlı kadının kapısı çalındı. Kendilerini su arıtma cihazı satıcısı olarak tanıtan 2 kişi, zorla eve girdi. Evde buldukları 10 bin TL nakit para ile 1 adet reşat altını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının ihbarı üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri (Jandarma Dedektif Timi) ve Jandarma Asayiş Timleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda 2 şüphelinin Sakarya'ya kaçtığı tespit edildi. Zonguldak ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları 10 bin TL ve 1 adet reşat altın mağdur kadına teslim edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının evine zorla girip hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı kadının evine zorla girip hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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