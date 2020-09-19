Son dakika haberi! 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli sevk edildi

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde biri kadın 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde biri kadın 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta Yavuz B. ile Emine A'nın öldürülmesini araştıran jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olan yeni şüpheliler belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubelerinden oluşan özel ekip yaptığı araştırmada, şüphelilerin Yavuz B'nin aile üyelerini öldürmeye yönelik plan yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla N.T'yi gözaltına alırken, Ereğli ilçesinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 1 Uzi marka makineli tabanca ve bu silaha ait şarjör, çeşitli çaplarda 271 mermi, 1 balistik yelek, 1 askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 tabanca bacak kılıfı ve 1 taşıma çantasını toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli N.T. ile 16 Eylül'de Sakarya'da yakalanarak Alaplı'ya getirilen A.K, Y.B. ve S.E, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Alaplı'ya bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta bulundukları otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz B. ile yanındaki Emine A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olayın ardından jandarma ve polis ekiplerince durdurulan bir takside bulunan Z.H, C.H. ile S.T. gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

Son dakika haberi! 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli sevk edildi

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli sevk edildi - Son Dakika

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