Zonguldak'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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Zonguldak'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
7 saat önce
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 2 hasta, sağlıkçıların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 2 hasta, sağlıkçıların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 2 erkek hasta, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 2 hasta, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını alkışlarla hastaneden uğurladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:06 Kaynak: DHA
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