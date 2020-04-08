Zonguldak'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 2 hasta, sağlıkçıların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 2 erkek hasta, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 2 hasta, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını alkışlarla hastaneden uğurladı.