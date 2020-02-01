Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında önceki gün meydana gelen ve işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ın hayatını kaybettiği göçükle ilgili ocağı işlettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay


Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılmıştı.

Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alınmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 00:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]