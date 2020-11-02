Zonguldak'ta 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu madde satışı yapan 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Acılık bölgesinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K. (34), Ş.K. (48) ve S.A. (60) isimli şahıslar yapılan takip sonucu narkotim ekiplerince yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 150 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ş.K. ve S.A. gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.K. tutuklandı. - ZONGULDAK