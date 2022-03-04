Zonguldak'ta 20 kaçak maden ocağı imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 20 kaçak maden ocağı imha edildi

04.03.2022 18:43
Zonguldak'ta 20 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kaçak maden ocağı tespit edildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kaçak maden ocağı tespit edildi. Operasyonlarda 25 kişi hakkında işlem yapılırken maden ocakları imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Ocak- 4 Mart tarihleri arasında, kaçak maden ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde, 14'ü sahipli 6'sı sahipsiz olmak üzere toplam 20 kaçak maden ocağı tespit edildi. Kaçak maden ocaklarında; bir adet havalandırma motoru, 11 adet kürek, 5 adet vinç, 8 adet vagon, 12 adet kazma, 15 ton kaçak kömür, 249 metre ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocakları patlatılarak imha edildi.

Kaçak maden ocaklarında tespit edilen 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 20 kaçak maden ocağı imha edildi

YORUMLAR
500
Jandarma 58 paket makarona el koydu Jandarma 58 paket makarona el koydu Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 20 kaçak maden ocağı imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:51:51. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 20 kaçak maden ocağı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement