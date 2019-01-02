Zonguldak'ta 2018'de 21 Bin 200 Ünite Kan Bağışlandı
24 dakika önce
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Kubilay Demir, geçen yıl il genelinde 21 bin 200 ünite kan bağışı yapıldığını bildirdi.
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Kubilay Demir, geçen yıl il genelinde 21 bin 200 ünite kan bağışı yapıldığını bildirdi.
Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hedeflerinin 22 bin 500 ünite kan bağışında bulunulduğunu aktardı.
Kan merkezi olarak 24 saat çalıştıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Duyarlı vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi sonucu yıllık hedefimize ulaştık. Geçen yıl il genelinde 21 bin 200 ünite kan bağışı topladık. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' kavramından yola çıkarak sağlığı elveren tüm duyarlı vatandaşlarımızın bu yıl da kan bağışında bulunmalarını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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