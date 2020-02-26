Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 kişi dünya evine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 kişi dünya evine girdi - Son Dakika

Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 kişi dünya evine girdi

7 saat önce

Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) verilerine göre Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 3 bin 623 oldu.

Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 kişi dünya evine girdi, System.String[]

Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) verilerine göre Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 3 bin 623 oldu.


Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Ülkede evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424 olurken Zonguldak'ta evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 3bin 623, Karabük'te bin 425, Bartın'da ise bin 143 oldu.


Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında %8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.


Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi


Türkiye İstatislik Kurumu (TUİK) yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.


Boşanmaların yüzde 36'ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. Boşanmaların 2019 yılında yüzde 36,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,6'sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Karabük, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğal gaz ithalatı Aralık'ta yüzde 10,5 azaldı
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta 2019 yılında 3 bin 623 kişi dünya evine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]