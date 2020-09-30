Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika

Suçsuz olduğunu savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan tır sürücüsü Muzaffer Barut ile kazada yaşamını yitiren Samet Arslan 'ın (21) ağabeyi Kemal Arslan ve avukatı katıldı.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, 2 yıl önce karıştığı kazada 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var