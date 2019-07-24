Zonguldak'ta 24 Temmuz Basın Bayramı kutlandı

Zonguldak'ta 24 Temmuz Basın Bayramı kutlandı.

Zonguldak'ta 24 Temmuz Basın Bayramı kutlandı.



Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ilk olarak Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Buradaki programa Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, BKM Müdürü Abdullah Bakır ve gazeteciler katıldı. ZGC Başkanı Derya Akbıyık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. ZGC Başkanı Derya Akbıyık burada 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Valilik binası önündeki programın ardından Cemiyet Lokali'nde yemek programı düzenlendi. Buradaki programa Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Baro Başkanı Özel Eroğlu, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Bilindiği gibi 111 yıl önce Türk basını üzerindeki sansür uygulamaları kaldırılmış, basın bir anlamda özgür olmuştu. Aradan geçen 111 yıl içerisinde, darbeler, muhtıralar, bir takım krizler gibi nedenlerle kesintiye uğrayan bu özgürlük için Türk basını kendisine tanınan yasal çerçeveler içinde gereken direnişleri yapmış ancak bazen de başarılı olamamıştı. Türk basını özellikle son 60 yıl içerisinde kendisine yöneltilen baskıcı uygulamalar karşısında çaresiz kalmıştır. Onlarca gazeteci faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş, binlerce gazeteci de yargılanıp hüküm giymişlerdir. Tabi ki bununla birlikte kazanımlarımız da oldu. Çok uzun süredir uğraştığımız, ilan gelirlerimize iki kere önemli oranlarda fiyat artışı geldi. Bu durum karşısında sevindik, yatırımların azalması ve ilanlarında düşük düzeyde seyretmesi bizlerinde gelirlerinin daha da azalmasına etken oldu. Aboneler de KDV oranının sıfıra çekilmesi bizler adına olumlu gelişmeydi. Personel maliyetleri artarken, vergi ve stopaj yükselirken, sigorta ödemelerin de önemli yüksek oranı görüyoruz. Yıpranma payı olan mesleğimizde, İŞKUR önemli katkı veriyor, İŞKUR gazete sektörüne tam 9 ay bir çalışma katkısı veriyor. Bunu daha çok kullanmalıyız. Yakın dönemde KOSGEB kanalı ile yeni istihdam seçeneği açıklandı. Bu durumdan çok da yararlanamadık, burada işçi çıkartarak, yeni personel alımının önünün açılmasının yanlış olduğunu, mevcut çalışanlara ilaveten yeni istihdamların yaratılmasının ve mevut çalışanların bu haktan yararlanmasının verimli olacağını ifade ettik. Bu konuda halen daha somut bir gelişmeyi göremedik. Şu bilinmelidir ki, gazete sektörü çok vasıflı bir camiadır. Gazeteci yetiştirmek çok da kolay değildir, .mesleğimiz de görev yapan gazeteciler çok da kolay yetişmiyor. 2019 yılının ikinci yarısına geldiğimiz de problemlerimiz de artarak sürüyor. Devam ediyor. Yeni çıkacak yargı reformuna tabi ki evet diyoruz, bir tek hayır dediğimiz konu, yeni yargı reformunda gazetelerde yayımlanan icra ilanları, gayrimenkul satış ilanları kaldırılıyor, elektronik ortamda, adli mercilerin sitelerinde yayımlanması ifade ediliyor. Bu maddenin kaldırılmasına karşın mücadelemizi özellikle ilimiz ve bölgemizde ki vekillerle sıklıkla istişare ederek, bu maddenin geçmemesini durdurmamız gerekiyor. Bugün adına meclisin eylül toplantısına bu yasa sarktı. İnşallah bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bunu dile getirmeyi en önemli görevimiz şeklinde düşünüyoruz. Sarı basın kartları değişiyor, mavi renk oldu. Dağıtımı devam ediyor. Bazı meslektaşlarımızın kartları eksikliler nedeni ile yeniden düzenleniyor. Sarı basın kartı olan her meslektaşımız gri pasaport alsın, almalı. Hizmet pasaportunda çalıştığı gazete görev yazısı yazabiliyor, istenirse üyemiz ise ZGC olarak bizlerde yazabiliyoruz. Hizmet pasaportunu tüm sarı basın kartlı üyelerimizin çıkarmasını ısrarla söylüyorum. Tüm dünyada vizesiz giriş hakkımız var. Ayrıca pasaport çıkarma maliyeti de sadece cüzdan ödemesi yapılıyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ve görevlendirmeler de üyelerimize de öncelik vereceğiz. Eğitim durumu nedeni ile sarı basın kartı almayan meslektaşlarımız için girişimlerimiz sürüyor, bu konuyu da inşallah sonuçlandıracağız. Bu arada çeşitli vesilelerle dile getirdiğim Basın sitesi ile ilgili son gelişmeleri kısaca aktarmak istiyorum Basın sitemiz büyük ölçüde tamamlamıştır ve çok yakında basın mensubu arkadaşlarımıza anahtarları verilip teslim edilecektir. Biz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bu konuda üzerimize düşeni yaptığımız kanısındayız ve hatta eminiz. Çok yakında müjdesini vereceğimiz, sadece ve sadece üyelerimiz için bir de "Dinlenme Tesisleri" projemiz vardır, bu konuda gerek TOKİ gerekse üst düzey yöneticilerimiz ile görüşmelerimiz sürüyor, yakın sahillerde hatta Marmara, Karadeniz ve Ege sahillerinde arsa arayışı içine girmiş bulunmaktayız, yakında böyle bir arsanın bulunup tarafımıza tahsisini sağlayacağımıza eminim, basın mensubu arkadaşlarımız hazır olsunlar, nasıl ki konutlarını teslim ediyoruz, yazlıklarını da teslim edeceğiz. Bunları da en düşük maliyetle gerçekleştireceğiz. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak sözümüzdür bu" diye ifade etti.



Ardından konuşan protokol üyeleri de Basın Bayramını kutladı. Program hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

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