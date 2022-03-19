Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı

19.03.2022 12:37
Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapandı.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapandı. İstanbul ve Ankara yönlerine gidecek TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı, il genelinde 240 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçların kaymasıyla kazalar yaşandı. Bazı araçlar hasar gördü. Karlı kaplı yollarda da sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada İstanbul ve Ankara yönlerine gidecek, kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile TIR'ların geçişine izin verilmiyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor.

Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı
Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı
Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı
Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı
Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı
Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı
YORUMLAR
500
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için 'tedbirli olun' uyarısı İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için 'tedbirli olun' uyarısı Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

Zonguldak, İstanbul, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 240 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement