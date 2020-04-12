Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi - Son Dakika
Zonguldak'ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi
6 saat önce
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 27,5 ton kaçak mangal kömürüne el konuldu.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 27,5 ton kaçak mangal kömürüne el konuldu.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekibi, ilçeye bağlı Fatih Sitesi Kavşağı'nda kurulan kontrol noktasında Mümin G. (27) yönetimindeki tırı durdurdu.
Tırın kasasında yapılan aramada, sevk irsaliyesi ve kantar fişi olmayan 27,5 ton mangal kömürü olduğu belirlendi. El konulan kömürün İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Mümin G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:32 Kaynak: AA
Son Dakika Ailesi karantinada olan genç, misafirhaneye götürüldü Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi