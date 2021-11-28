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Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi

28.11.2021 10:24
Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tarihi eser niteliğinde 27 sikke ele geçirildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tarihi eser niteliğinde 27 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde bir kişinin ikametinde bulunan tarihi eser niteliğindeki eserleri piyasaya sürme hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 27 sikke, küpe, yüzük, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Şüpheli T.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 27 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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