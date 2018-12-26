Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldıKentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu.
ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı
Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6, Kozlu
'da 10, Devrek
'te 2, Gökçebey
'de 10 ve Çaycuma
'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis
ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara
ve İstanbul
Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. TIR'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi.
Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.
- Zonguldak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:01 Kaynak: DHA
İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor