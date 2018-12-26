Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldıKentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu.

Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı

Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Merkezde 6,  Kozlu'da 10,  Devrek'te 2,  Gökçebey'de 10 ve  Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yoluna ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu'nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. TIR'ların ise öğle saatlerinden itibaren geçişlerine izin verildi.

Ankara istikametinde kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:01 Kaynak: DHA

Çaycuma, Gökçebey, Kar, Zonguldak, Güncel
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