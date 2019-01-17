Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 29 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 29 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken Merkez'de 4, Kozlu'da 5, Devrek'te 8, Ereğli'de 12, olmak üzere, toplam 29 köy yolu ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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