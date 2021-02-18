ZONGULDAK - 3,5 saatlik operasyonla boynundaki kitle alınan guatr hastası oksijen tüpünden kurtuldu - Son Dakika

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, guatr hastası yaşlı kadının, boynunda büyüyen kitle, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla alındı.

İlçeye bağlı Terzi köyünde 8 yıl önce multinodüler guatr hastalığına yakalanan 77 yaşındaki Zehra Erdoğan, büyüyen kitle nedeniyle nefes almakta ve konuşmakta zorluk çekmeye başladı.

Akciğerindeki rahatsızlığı ve ilerleyen yaşı nedeniyle ameliyatı riskli görülen Erdoğan, oksijen tüpü yardımıyla yaşamını sürdürmeye devam etti.

Kitlenin iyice büyümesi ile nefes borusu daralan ve durumu ağırlaşan yaşlı kadın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Ergin Bilgin ve Deniz Baklacı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okyay'dan oluşan ekip, kadını acil ameliyata aldı.

Boynundaki boyu 4,5, eni ise 7 santimetre büyüklüğündeki kitle çıkarılan kadın sağlığına kavuştu.

"Hastanın sadece cerrahiyle semptomlarının azalacağını düşündük"

Operasyon ekibindeki Deniz Baklacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Değerlendirmeler sonrası boyun bölgesinde, bir kısmı da akciğer bölgesine inen ciddi bir kitle tespit ettiklerini aktaran Baklacı, "Anestezi ekibiyle koordineli olarak hastanın cerrahiden fayda göreceğini ve hastanın sadece cerrahiyle semptomlarının azalacağını düşündük ve böyle bir cerrahi planladık." dedi.

Baklacı, hastanın çok dar bir yerden entübe edildiğini anlatarak, ameliyatın yaklaşık 3,5 saat kadar sürdüğünü dile getirdi.

Dilek Okyay da ameliyat öncesi hastanın hava yolunun güvenliğini sağlamanın çok önemli olduğuna ve hastada bunu sağlayabilecek alanın çok az olduğuna dikkati çekerek, "Bunu bilerek hastamızı en optimum koşulda ameliyata hazırlamayı amaçladık. Ameliyata geldiğinde hazırlıklarımızı tamamlayıp hastayı uyuttuk ama uyuttuğumuzda hava yolunun çok dar olduğunu gördük." dedi.

Bu dar alandan hava yolunu güvenlik altına alabilmeyi başardıklarını aktaran Okyay, herhangi bir sıkıntı olmadan ameliyatı tamamladıklarını ifade etti.

"Hastanın nefes darlığı geçti"

Ergin Bilgin ise ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Hastanın nefes darlığı geçti. Serviste takip ediyoruz, gayet iyi. Sesi de çıkıyor, herhangi bir sıkıntısı yok." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Zehra Erdoğan, son 1,5 aydan beri nefes darlığının kendisini zorladığını belirterek, "Bugün yarın geçer derken soluğu hastanede aldım. Sesim çıkmıyordu, nefes alamıyordum. Şimdi rahat konuşuyorum. Allah onların ellerini ayaklarını altın etsin. Benim gibi yaşlılara yardım ediyorlar. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.