Zonguldak'ta 3 bin 40 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 3 bin 40 paket kaçak sigara yakalandı

Zonguldak'ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (K.İ.M.) ekiplerince 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Zonguldak'ta 3 bin 40 paket kaçak sigara yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (K.İ.M.) ekiplerince 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada 3 bin 40 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten işlem başlatıldı. Olayla ilgili Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 3 bin 40 paket kaçak sigara yakalandı - Son Dakika

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