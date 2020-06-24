Zonguldak'ta 3 ev karantina altına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta 3 ev karantina altına alındı

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde, şehir dışından ziyarete gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 3 ev ve 6 kişi gözlem altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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