Zonguldak'ta 3 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta 3 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'ndeki 3 evde 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekiplerce, caddenin bir bölümü giriş ve çıkışlara denetimli hale getirildi. Öte yandan, evlerde bulunanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı öğrenildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 vakalarında görülen iyileşmelere rağmen, belli noktalardaki yeni vakalar üzerine yoğunlaşıldığı belirtilerek, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bulunan 3 evin 14 gün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, il genelinde karton, atık kağıt gibi malzemeleri toplama işleminin 14 gün süreyle durdurulduğu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun önceki kararlarıyla yürürlükte olan il genelindeki pazar kurma yasağının 3 haftalık uygulamanın ardından bugün itibarıyla son bulduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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