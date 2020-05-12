Zonguldak'ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Zonguldak'ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
36 dakika önce
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuk binanın 3. katındaki mutfak camından düşerek yaralandı.
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuk binanın 3. katındaki mutfak camından düşerek yaralandı.
Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı bir apartmanın 3. Katında oturan 3 yaşında ki A.D. mutfak camından dışarıyı izlerken dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 saplık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:01 Kaynak: İHA
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