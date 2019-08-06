Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 3 saat boyunca yanan fındık fabrikasında inceleme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Yerel Haber

Zonguldak'ta 3 saat boyunca yanan fındık fabrikasında inceleme çalışmaları sürüyor

41 dakika önce

Zonguldak'ta 3 saat boyunca yanan fındık fabrikasında inceleme çalışmaları sürüyorZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün gece fındık fabrikasında çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 3 saat boyunca yanan fındık fabrikasında inceleme çalışmaları sürüyor
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün gece fındık fabrikasında çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
Yangın akşam saatlerinde Alaplı ilçesindeki fındık fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada yeni sezon öncesi hazırlık çalışmaları yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın her tarafını sardı. Yangın sırasında içeride bulunan çalışanlar ise kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürmede yeterli gelmeyince Ereğli, Akçakoca, Düzce ve Yığılca ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri geldi. Yaklaşık 15 araç ile müdahale edilen yangın 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangının meydana getirdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın sonrasında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İstanbul Fındık İhracatçılar Birliği Başkanı Ali Haydar ise yangın felaketinden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Başkan Haydar açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Yangın felaketinden dolayı sektörümüz olarak üzgünüz. İnşallah en kısa zamanda aynı değerde katma değerde sektörümüze katılıp ekonomimize katılıp ailemizde aktif bir şekilde yer alacaktır. Bu demek değildir pasif bir şekilde olup fındık sektörünün içinde olmayacak, tüm fabrikalarımız tüm tesislerimiz bu firmaya ve aileye açıktır. Bugünden itibaren el ele olacağız.
Zonguldak, Alaplı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadın, ensesine isabet eden kurşunu taş zannetti
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 17:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 3 saat boyunca yanan fındık fabrikasında inceleme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]