Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş 'ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti