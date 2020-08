Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Kafalı konuşmasında "Bugün burada, Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan, zamanının en güçlü devletlerine karşı kazanmış olduğumuz şanlı 30 Ağustos zaferimizin 98'inci yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos zaferi; "bağımsızlık" hedefine kilitlenmiş bir ulusun, yokluk içinde olmasına rağmen, azim ve kararlılıkla, karşısındaki büyük gücü eriterek askeri açıdan ulaştığı en yüksek noktayı ifade etmektedir. Muharebe meydanında bir destan yazarak tüm dünyanın gözlerini kamaştıran kahraman Türk ordusu, bu zaferle tarihte yeni bir sayfa açarak Türk kurtuluş savaşının öyküsünü, unutulmayacak eserler arasına sokmuştur. Her safhasında ayrı bir destan yazılan kurtuluş Savaşı'nın her günü milli bir gün, her zaferi milli bir bayram olarak kutlanmaya değerde önem taşımaktadır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan bu büyük zafer; asil Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun, ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında kenetlenerek, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muvaffak olduğu bir özgürlük mücadelesidir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da gerçekleşen başkomutanlık meydan muharebesiyle düşmanın bel kemiği kırılarak bağımsızlığa giden yolun kapıları açılmıştır. Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün bu zaferle yakmış olduğu bağımsızlık ateşi; yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyada esaret altında ezilen diğer mazlum milletlerin de hürriyet meşalesi olmuştur. Bu büyük zafer, aynı zamanda, Türk milletine çağdaşlaşma yolunu açan, modern çağın gerektirdiği siyası, hukuki, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştiren Türk inkılabını başlatan bir kıvılcım olmuştur. 30 Ağustos zaferi, Türk Ordusu'na "silahlı kuvvetler günü" olarak armağan edilmiştir. Türk silahlı kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Bu zaferi bizlere armağan eden, bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, başta Ulu önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vatan için hayatını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı günümüz kutlu olsun şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından valilik önündeki tören sona erdi.