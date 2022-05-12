Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, "anıt ağaç" olarak tescillendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, "anıt ağaç" olarak tescillendi

12.05.2022 14:29
Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, "anıt ağaç" olarak tescillendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 300 yaşındaki çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 300 yaşındaki çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, Kocaman mevkisinde bulunan çınar ağacıyla ilgili inceleme yaptırdıklarını söyledi.

Uzman ekibin yaptığı inceleme sonucu 18 metre boyundaki çınar ağacının yaklaşık 300 yaşında olduğunun tespit edildiğini aktaran Yılmaz, "Gerekli bilgilerin elde edilmesinin ardından anıt ağaç olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonuçlandı ve söz konusu çınar ağacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescil edildi. İlçemizdeki anıt ağaç sayısı 4'e yükseldi." diye konuştu.

Yılmaz, tabiat varlıklarının korunmasının, tabiatın doğal tarihi gelişimine sahip çıkmanın yanı sıra turizme de canlılık ve hareket kazandırdığına işaret ederek, "Yolunun da yapılmasıyla Gümeli yaylalarımızda 4 bin yaşın üzerindeki anıt ağacımızın da bulunduğu tabiat parkının cazibeli turizm merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz." dedi.

Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, anıt ağaç olarak tescillendi
Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, anıt ağaç olarak tescillendi

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İklim Değişikliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, 'anıt ağaç' olarak tescillendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 300 yaşındaki çınar, "anıt ağaç" olarak tescillendi - Son Dakika
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