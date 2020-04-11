Zonguldak'ta 34 kişiye 108 bin TL ceza - Son Dakika

Zonguldak'ta 34 kişiye 108 bin TL ceza
6 saat önce
ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye 108 bin TL ceza kesildi.
ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye 108 bin TL ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekipleri denetimlerde bulundu. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye toplam 108 bin TL ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın