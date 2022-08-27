Zonguldak'ta yük treni çarpan futbolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta yük treni çarpan futbolcu yaşamını yitirdi

27.08.2022 09:42

Zonguldak'ta, 35 yaşındaki futbolcu Aytunç Topaloğlu yük treninin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Gece 02.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki tren yolunda meydana gelen kazada, Zonguldak'tan Karabük istikametine giden yük treni, tren yolunda Aytunç Topaloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

"TREN BAĞIRA BAĞIRA GELDİ"

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olay sırasında trenin korna çalarak geldiğini anlatan Durdu Çelik, "Seslerin az ilerisinde balkonda oturuyorduk gece. Tren bağıra bağıra geldi. Ben tren köpeği ezdi sandım. Biraz sonra hava aydınlanırken ambulans geldi. Jandarma da geldi. Trenin altından el feneriyle bir şey topluyorlardı. Bunlar galiba insan topluyor dedim. Trenin ezdiği yere kadar geldim. Oradan sonrasına yaklaştırmadılar. Öncesinde bir arkadaşıyla birliktelermiş. Kaza olunca arkadaşını ifadesi alınmak üzere karakola götürmüşler" diye konuştu.

Yük treninin çarptığı futbolcu Aytunç Topaloğlu hayatını kaybetti

BİRÇOK KULÜPTE FUTBOL OYNAMIŞ

Zonguldakspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan Aytunç Topaloğlu; Kilimli Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Devrek Belediyespor ve Çaydeğirmeni Belediyespor'da futbol oynadı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Karabük, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta yük treni çarpan futbolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta yük treni çarpan futbolcu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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