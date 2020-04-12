Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi - Son Dakika

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Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi
6 saat önce
ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi.
ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağına yönelik kentte polis ekipleri denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, 36 saatte sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye toplam 381 bin 600 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:44 Kaynak: DHA
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