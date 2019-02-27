Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 38 İşçi Alımı İçin Kura Çekildi

Zonguldak'ta 38 İşçi Alımı İçin Kura Çekildi

2 saat önce

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 38 sürekli işçi kura çekimi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta 38 İşçi Alımı İçin Kura Çekildi, System.String[]
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 38 sürekli işçi kura çekimi gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, elektrik tesisatçısı, otobüs şoförü, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar donanım teknikeri ve gençlik liderleri kadrolarına alınacak 38 kişilik alım için Site Spor Salonunda noter huzurunda kura çekildi.

Spor Şube Müdürü Ayhan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kura yoluyla noter huzurunda sürekli işçi alımı çekilişini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurada ismi çıkan kişiler mülakat yoluyla daimi olarak işe alınacak." dedi.

Bu arada bir temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 kişi, 3 engelli temizlik işçisi kadrosuna 912, 2 cankurtaran işçi kadrosuna 61, bir otobüs kaptanı kadrosuna 283, bir elektrik teknisyeni kadrosuna 286, 4 güvenlik görevlisi kadrosuna bin 159, bir havuz suyu operatörü kadrosuna 13, 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı kadrosuna 56, bir bilgisayar donanım teknikeri kadrosuna 323, 12 gençlik lideri ön lisans kadrosuna 40 ve 10 gençlik lideri lisans kadrosuna 388 kişi olmak üzere toplamda 9 bin 379 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:24 Kaynak: AA

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