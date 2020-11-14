Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

14.11.2020 19:54
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 otomobil, iş makinesi ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 otomobil, iş makinesi ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Rıdvan Özcan (24) yönetimindeki otomobil, iş makinesine çarptıktan sonra Birol Sarıca'nın (24) kullandığı 41 RE 263 plakalı otomobile çarptı. Rıdvan Öcan yönetimindeki otomobil kullanılmaz hale gelirken, Birol Sarıca'nın otomobili takla attı. Kazayı görünce fren yapmasına rağmen duramayan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Harbi (19) de kaldırıma çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan İnci Güner (31) Arven Güner (3), Eylül Aydoğan (2), Sevda Aydoğan(25) ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre Harbi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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